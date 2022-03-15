В барнаульском аэропорту закрыли VIP-зал из-за ухода Priority Pass из России

Зал повышенной комфортности оператора Priority Pass приостановил свою работу после ухода из России компании Collinson Group, сообщает пресс-служба барнаульского аэропорта. Как рассказал замгендиректора управляющего аэровокзалом «Авиапредприятие «Алтай» Виктор Пацар, зал пользовался у пассажиров спросом.

12 марта в России прекратила работу компания Collinson Group, которая выступала оператором Priority Pass и LoungeKey — они позволяли получить доступ к бизнес-залам в аэропортах и на железнодорожных вокзалах. Стать участниками этих программ могли клиенты банков. Из-за ухода компании зал повышенного комфорта Priority Pass также перестал работать с 14 марта.

Как отметил Пацар, зал был востребован у посетителей, а сам аэропорт сдавал помещение под него в аренду.

Несмотря на это, бизнес-терминал будет функционировать в обычном режиме и воспользоваться ими смогут те, кто ожидает отправление по внутренним рейсам. Обслуживание одного пассажира в этом зале стоит 3000 рублей, для детей от 2 до 12 лет — 1500 рублей, провожающего взрослого — 1500 рублей и ребёнка — 750 рублей.