В барнаульском аэропорту почти на 12 часов задержали вылет самолета в Сочи
По словам пассажиров, им неизвестно, вылетит ли борт из города вообще
3 мая в барнаульском аэропорту почти на 12 часов задержали вылет самолёта в Сочи. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на одну из пассажирок.
Она рассказала, что борт должен был вылететь рано утром, однако рейс перенесли на вечер. Среди пассажиров — дети, которые должны заселяться в санаторий, и женщина, которой муж подарил путёвку в Сочи на два дня.
Горожанка добавила, что сейчас неизвестно, вылетит ли самолёт вообще. Время отправления перенесено на 19:15.
Предполагается, что задержка может быть связана с погодными условиями.
Ранее сообщалось, что в Родительский день в Барнауле образовалась пробка на Павловском тракте. Автомобили стоят на участке от пересечения с Трактовой до Михайловского кладбища.
Попасть в аэропорт из-за этого затора будет затруднительно.