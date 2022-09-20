В барнаульском магазине выступит Пелагея

Известная российская певица Пелагея выступит в Барнауле 25 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ТЦ Galaxy.

Покупателям магазина «Л'Этуаль» при покупке от 499 рублей выдают купоны, которые позволят сфотографироваться с певицей, получить от неё автограф и подарок.

Мероприятия, приуроченные к «празднику красоты», продлятся с 12 часов дня до 20 часов вечера.

Ранее сообщалось, что российский писатель и музыкант Алексей Марков приедет в Барнаул 5 декабря.