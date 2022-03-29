В Барнаульском медколледже не согласилиь с тем, что плохо готовят студентов

В Барнаульском базовом медицинском колледже не согласились с публикацией в СМИ, в которой сообщалось, что организация слабо готовит специалистов. Как сообщает пресс-служба Минздрава Алтайского края, коронавирус заставил искать иные подходы — это оказались не только новые варианты образовательной деятельности, но и оперативный отклик на заявки медорганизаций в части оказания реальной помощи населению в пики подъёма заболеваемости.

В частности, из-за пандемии график учебного процесса пришлось поменять. По запросу медорганизаций края были внесены изменения в программы практик — перечень видов деятельности студентов расширили, отмечают в ведомстве. К примеру, в него внесены актуальная сегодня консультационная поддержка населения по вопросам медпомощи при подозрении на коронавирус, профилактические и разъяснительные мероприятия, консультации людей на самоизоляции, работа по маркировке и сбору индивидуальных наборов лекарств и так далее.

Студентам на практике предстояла работа с жителями региона по профилактике и предупреждению распространения COVID-19. Для них организовали подготовку по доппрограмме повышения квалификации «Деятельность оператора Call-центра». В ведомстве отметили, что это расширит возможности при будущем трудоустройстве. Сейчас по программе обучен 861 студент — около 43% от всего количества учеников. Расходы на обучение взял на себя колледж.

Условия созданы и для работающих студентов. В случае, если занятия совпадают со сменой, учащиеся могут воспользоваться дистанционными технологиями образования. Кроме того, практика идет не только в спецкабинетах колледжа, но и на клинических базах в ведущих учреждениях здравоохранения краевой столицы.

В Минздраве отметили, что и сами студенты выступили в защиту колледжа. Так, ученица Алина Зыкова не согласна с тем, что в учреждении не дают теоретических знаний — преподаватели очень стараются, а вот то, как образование будет использовано, зависит от самого студента. Сама девушка проходила практику в больнице №11 и, по словам студентки, медсестры охотно учили работе — ставить капельницы, инъекции. В то же время, были студенты, которые боялись это делать самостоятельно. Не согласен с автором жалобы и Игорь Авдеев. По его словам, колледж сейчас действительно переживает не лучшие времена, однако преподаватели всегда идут на встречу студентам, а совмещать работу и учебу вполне реально.

Также, еще один студент первого курса Алексей Крамер написал, что проходил практику в Краевой клинической больнице. По его словам, старшие коллеги доверяли им работу, так как молодые люди были обучены всем манипуляциям.

«Зависит просто всё от вас, если нет желания чему-то научиться, то проблемы эти никак не преподавателей. Так что на наших преподавателей не нужно нагнетать», — резюмирует молодой человек.

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Общество Студенты барнаульского медколледжа пожаловались на то, что их ничему не учат

Напомним, что ранее в соцсетях разместили открытое письмо, в котором студенты медколледжа пожаловались на плохое обучение. В своем обращении учащиеся отметили, что все СМИ пишут о нехватке врачей в регионе, но при этом будущие врачи, которые сейчас получают образование, не представляют, как они будут лечить людей после выпуска.

По словам студентов, на практиках они заполняли дневники, разносили карточки и работали в кол-центрах поликлиник. Учащиеся отмечают, что когда они просили направить их в помощь медицинским работникам, им категорически отказывали. Времени на подработку у студентов-медиков нет, а в учебном заведении практики, по их словам, они не получают.