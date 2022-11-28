В барнаульском микрорайоне продлили перекрытие улицы до февраля 2023 года

В барнаульском микрорайоне Спутник продлили перекрытие улицы Декоративной. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, из-за работ по подключению строящегося объекта к теплоснабжению до 15 февраля будет перекрыт проезд по улице на участке от Авиаторов до Калиновой.

Из-за ограничений продляется изменение движения маршрутов автобусов № 110 и 114.

Маршрут № 110 в сторону аэропорта будет ехать по следующим улицам: Смородиновая — Соловьиная — Малиновая — 1-я Малиновая — Авиатор — 2-я Малиновая — Смоленская, от аэропорта в обратном порядке.

Маршрут № 114 в сторону аэропорта так же будет ехать по улицам Смородиновая — Соловьиная — Малиновая — 1-я Малиновая — Авиатор — 2-я Малиновая — Смоленская. В обратном направлении без изменений.