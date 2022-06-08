В барнаульском музее объяснили плату в 5 рублей за вход на территорию сквера

Замдиректора Государственного музея истории литературы и культуры Алтая (ГМИЛИКА) Лариса Никитина объяснила, что оплата в пять рублей за прогулку по приусадебному парку была введена еще 2020 году. Как сообщает «Банкфакс», она объяснила, что сквер с историко-экологической тропой является частью экспозиции, а не простым общественным пространством.

Напомним, что на днях барнаульцы возмутились тому, что для прогулки в сквере ГМИЛИКА необходимо платить пять рублей. Некоторые восприняли это как нововведение, а часть негодовавших комментаторов, отметили, что и вовсе не знают, где находится учреждение и что оно из себя представляет. Другие же возмутились объявлению о платном разрешении на съемку, ценой в 300 рублей.

Никитина уточнила, что «пятирублевые пропуски» были введены еще в 2020 году, а потому ажиотаж вокруг этой темы показался ей странным.

«В 2020 году мы открыли историко-экологическую тропу музейной усадьбы. Она была преображена, поставили информационные стенды, в том числе интерактивные, сделали посадки, появились новые культурные объекты, колыванская ваза, в прошлом году установили ленту победителей всероссийского кинофестиваля имени Шукшина. То есть усадьба стала экспозицией под открытым небом. Она и раньше всегда была частью музейного комплекса. Это не городская рекреационная зона, не сквер, куда ходят все и отдыхают», — рассказала замглавы музея.

Никитина подчеркнула, что плата символическая. При этом тем, кто пришел в ГМИЛИКА на экскурсию, вносить ее и вовсе не нужно — она предназначена для тех, кто не собирается посещать сам музей. Плата в 300 рублей за разрешение на съемку же ввели для фотосессий — территория усадьбы является хорошим фоном к примеру, для свадебных фотографов.