В барнаульском Нагорном парке георгиевской лентой выложили букву Z

В Нагорном парке Барнаула георгиевской лентой выложили букву Z. Она появилась на склоне над набережной. Под буквой разместили хештег «Своих не бросаем». Композиция будет встречать гостей и жителей города, которые въезжают в него по Новому мосту.

Инициатива создания такого символа принадлежит Барнаульской «Единой России» и «Молодой гвардии» в рамках патриотической акции «Za мир», об этом сообщили в партии ЕР.

«Восемь лет в Донецкой и Луганской республиках страдают люди. Мы хотим выразить поддержку жителям Донбасса и российским военным, которые сегодня ведут спецоперацию по защите ДНР и ЛНР и установлению мира. Сегодня по всей стране проходят акции поддержки. «Молодая Гвардия «Единой России» обратилась к молодежным объединениям Барнаула с предложением поддержать решение Президента, поддержать народ Донбасса и российскую армию в ее миротворческой миссии. Знак — Z — означает «За Победу»: за Победу во имя Мира. Поэтому мы здесь сегодня. Мы обращаемся к жителям Алтайского края, всей нашей страны: в это непростое время мы, представители всего многонационального российского народа, должны сплотиться и поддерживать друг друга. Россия своих не бросает», — рассказала заместитель руководителя регионального штаба молодогвардейцев Наина Абашева.

Напомним, ранее администрация Кемеровской области приняла решение о том, что слово Кузбасс в официальных документах они будут писать через букву Z.

По социальным сетям официальных аккаунтов Кузбасса стали распространяться различные хештеги, а официальная газета региональной администрации добавила букву Z в своё название.