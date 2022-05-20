В барнаульском парке «Лесная сказка» высадят аллею в честь столетия пионерии

На территории парка развлечений и отдыха «Лесная сказка» 21 мая заложат аллею в честь столетия пионерской организации. Об этом сообщил его директор, депутат фракции «Единая Россия» в Алтайском краевом Заксобрании Сергей Писарев.

На земельном участке, который «Лесная сказка» арендует на территории городского парка имени Ленина, недавно началось строительство аттракциона. Нашлись и противники этих работ. Седьмого мая с ними встретился Сергей Писарев и объяснил, что на участке уберут семь кустов клёна и снесут старые деревья, чтобы на их месте заложить аллею в честь столетия пионерии из 100 деревьев.

Но уже восьмого мая, рассказывает Сергей Писарев, в парке случилась провокация: неизвестные прикопали на участке несколько саженцев и выдали их за аллею в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне, которую якобы уничтожают строители аттракциона. Снятый видеоролик об «уничтожении аллеи» увидела депутат Государственной Думы, уроженка Алтайского края Мария Бутина. Она обеспокоилась ситуацией и обратилась по этому поводу к губернатору Виктору Томенко. Барнаульские власти оперативно вышли на связь с депутатом и объяснили, что никакой аллеи не существовало.

«Накануне ночью неизвестные высадили в парке несколько прутиков, а утром, когда начались работы по установке детского аттракциона, сняли видеоролик с соответствующим комментарием. Мы считаем своим долгом вернуть Писареву его доброе имя и поблагодарить за благоустройство Барнаула, отдать должное быстрой реакции руководства краевой столицы, также просим провести проверку в отношении организовавших вторжение на частную территорию лиц и информационный вброс-спекуляцию на памяти Великой Победы в угоду политборьбе», — написала в своём Telegram-канале Мария Бутина.

Аналогичное мнение выразил Сергей Писарев. Он назвал кощунством действия провокаторов, спекулирующих на отношении людей к Великой Победе.

«В субботу мы высадим на арендуемом участке деревья в честь 100-летия пионерской организации. Это целенаправленная, планомерная работа по озеленению города, которую я вместе со своими сотрудниками веду с 2006 года. Вместе мы высадили в парке 1000 деревьев. Планы на субботу заранее обсуждались с горожанами, изъявившими желание выполнить эту работу. Но, к сожалению, есть и провокаторы. Не соблюдая законы и нравственные нормы, исходя из своих амбиций, они решили 8 мая высадить на том месте, где мы ставим новый аттракцион, „аллею“ в честь 77-летия Великой Победы. Деревья они взяли на этом же участке — просто выкопали и пересадили. А полили их хлорной водой из бассейна, который стоит в нашем парке. Естественно, деревья они угробили», — рассказал Сергей Писарев.

Он подчеркнул, что парк «Лесная сказка» развивается на основе пожеланий горожан. Именно так здесь появился зоопарк и целый ряд аттракционов, которые пользуются большой популярностью среди барнаульцев и гостей краевой столицы.