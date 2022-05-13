В барнаульском парке «Юбилейный» начались работы по благоустройству. Что там происходит

В Барнаульском парке «Юбилейный» приступили к первому из четырёх этапов благоустройства. Рабочие уже начали сносить поросль и аварийные деревья у входа со стороны улицы Малахова, а также ремонтируют входную арку и снимают старый асфальт. За лето здесь уложат новые дорожки, установят 100 светильников, благоустроят центральную аллею и аллею, ведущую от пруда к улице Гущина, оборудуют зону для проведения мероприятий, а также поставят скамейки, урны и 13 камер видеонаблюдения. А уже осенью взамен вырубленных деревьев посадят почти 500 новых. Но работы на этом не закончатся — впереди ещё будет три этапа.

Как выглядит «Юбилейный» в самом начале масштабного благоустройства — смотрите в фоторепортаже amic.ru.