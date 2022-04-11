В барнаульском планетарии появилась возможность бронирования билетов

На сайте барнаульского планетария появилась возможность онлайн-бронирования билетов. Выкупить билет можно пока лишь в кассе и не позднее, чем за 15 минут до начала сеанса.

«Мы рады, что к планетарию такой повышенный интерес. Учитывая все пожелания наших зрителей, мы модернизировали наш сайт. Теперь на нем появилось несколько новых услуг, в их числе — услуга по онлайн бронированию билетов на наши программы», — цитирует пресс-центр мэрии заявление директора барнаульского планетария Павла Ягодкина.

Чтобы забронировать билет нужно зайти в раздел «Афиша» на сайте, выбрать там интересующую программу и выбрать свободное место.

«В ближайшее время появится возможность приобрести билеты онлайн и посетить наш планетарий по Пушкинской карте», — добавил он.

Напомним, что планетарий сейчас работает в здании бывшего кинотеатра «Родина» на проспекте Ленина. Зал для показов космического представления оснастили куполом с 3D-объёмным изображением и интерактивной программой. Помимо этого, планируется создать музей астрофизических явлений, а на втором этаже оборудовать активную зону для маленьких любителей астрономии.