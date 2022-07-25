В барнаульском поселке Черницк обновили детскую площадку

У детей и подростков посёлка Черницк появилось новое место притяжения — для них полностью обновили игровую площадку. И 23 июля её даже торжественно открыли с участием главы Лебяжинской администрации Сергея Ященко и индивидуального предпринимателя Павла Авкопашвили и большого количества юных жителей посёлка.

Современный детский игровой комплекс находится на улице Набережной, 29. Там установили удобные и безопасные качели, горки и карусели, качалки-балансиры для детей дошкольного возраста. А для ребят постарше — спортивные тренажёры.

Что важно, обустройство площадки инициировали сами жители, они активно подключались и на этапе строительства, подчеркнул Павел Авкопашвили.

«Данная площадка является заслугой каждого жителя, ведь она построена по проекту поддержки местных инициатив, а значит, общими силами вы сделали возможным её появление. Совместно с органами местного самоуправления держим на контроле реализацию таких проектов», — отметил Авкопашвили.

Он убеждён: задача каждого ответственного политика, общественника, гражданина — помогать местным инициативам.

«В начале лета нами запущен серьёзный проект — озеро Варежка. Он стал точкой притяжения для местных жителей. Формировать бюджет, отталкиваясь от инициатив жителей, — правильная идея. Таким образом, все вместе мы сможем работать на благо города», — добавил Павел Авкопашвили.

Площадка в Черницке — уже второй проект в Центральном районе по краевой программе местных инициатив. Первый — благоустроенная дорога на станции Ползуново. Ещё один проект, который только предстоит реализовать, — обустройство линии освещения по переулку Благодатному в посёлке Центральном.

Проект поддержки местных инициатив стал самым распространённым форматом инициативного бюджетирования в России. Это позволяет вовлекать граждан в решение вопросов местного значения, в развитие общественной инфраструктуры своей малой родины. Жители не просто определяют направления расходования бюджетных средств (при этом софинансируют выбранные объекты), но и контролируют выполнение работ.