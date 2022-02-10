В барнаульском поселке Лесной благоустроят зеленую зону. Что там собираются сделать?

Аллею в посёлке Лесном в Барнауле благоустроят этим летом в рамках реализации программы инициативного бюджетирования. Эскиз благоустройства общественного пространства обсудили во время рабочей встречи главы администрации Индустриального района Сергея Татьянина, депутата Барнаульской городской Думы Юрия Ряполова, главы Власихинской сельской администрации Дениса Пачковских с председателем Совета ТОС п. Лесной Михаилом Поляковым и членами инициативной группы.

По словам Михаила Полякова, аллея — единственная зелёная зона в центре посёлка и после благоустройства она станет любимым местом жителей для проведения творческих мероприятий и отдыха.

Что будет сделано в посёлке?

В соответствии с проектом, в Лесном планируют выполнить благоустройство аллеи, обустроить пешеходные асфальтированные дорожки, установить скамейки, урны, освещение, а также информационный стенд.

Что известно о посёлке Лесном?

Посёлок Лесной образован в 1961 году. Сейчас в селе проживает более 600 человек. На его территории 10 многоквартирных домов, социальные объекты. Сергей Татьянин сообщил, что в 2020 году в рамках краевого проекта поддержки местных инициатив построена современная спортивная площадка. А в 2021 году совет ТОС посёлка Лесного вышел с инициативой участия в городском проекте инициативного бюджетирования, в рамках которого поддержано благоустройство общественной территории — аллеи.

Что ещё будет сделано в Индустриальном районе Барнаула в 2022 году?

В Индустриальном районе в 2022 году будет реализовано семь проектов, которые поддержала конкурсная комиссия. Это:

— устройство дорожного полотна по проезду Братскому (от ул.Т ранзитной до ул. Волгоградской);

— устройство уличного освещения по ул. Ядерной;

— устройство дорожного полотна по ул. Российской (от ул. Дружбы в сторону ул. Московской);

— асфальтирование проезда между домами № 39 и 49 по ул. Балтийской до школы № 128;

— обустройство футбольного поля по ул. Спортивной;

— благоустройство аллеи в п. Лесном;

— обустройство пешеходного тротуара к школе № 125.

Что такое проект инициативного бюджетирования?

Городской проект инициативного бюджетирования был запущен в 2021 году. Это новая форма участия населения в осуществлении местного самоуправления, закреплённая в Федеральном законе “Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ”. По сути, так называют одну из форм участия граждан в планировании и контроле за расходом местного бюджета. Это позволяет жителям выдвигать и отбирать проекты, удовлетворяющие их нуждам, а также контролировать все этапы их реализации.

Финансовое обеспечение инициативного проекта за счёт средств бюджета города составляет не более 95% полной стоимости инициативного проекта. Остаток стоимости финансируется за счёт поступлений инициативных платежей.