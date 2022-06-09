В барнаульском ТРЦ Galaxy сняли задорный клип в честь отмены масочного режима
Маски в Алтайском крае разрешили не носить с 7 июня
9 июня 2022, 14:49, Никита Черников
В Барнауле в ТРЦ Galaxy сняли клип, посвящённый отмене масочного режима в Алтайском крае. Видео опубликовано на странице молла во «ВКонтакте».
В ролике трое молодых людей под песню группы Little Big танцуют и скидывают с себя медицинскую спецодежду: перчатки, бахилы, комбинезон, защитные очки и респираторы.
Масочный режим в Алтайском крае приостановили 7 июня. Людям с тех пор разрешено появляться без индивидуальных средств защиты в общественных местах, транспорте и на массовых мероприятиях.
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