В барнаульском зоопарке на свет появились малыши сурикатов
Гости уже имеют возможность любоваться этими крохами, которые начали выходить на прогулку
24 апреля 2022, 15:49
В Барнаульском зоопарке родились детёныши сурикатов. Об этом сообщает пресс-служба «Лесной сказки» в социальной сети «ВКонтакте».
«В семье сурикатов пополнение. 30 марта на свет появилось два малыша, пол которых мы с вами узнаем чуть позже», — сообщили в зоопарке.
Отмечается, что гости уже имеют возможность любоваться этими крохами, которые начали выходить на прогулку. При этом посетителей просят соблюдать тишину, не стучать в окно и не пытаться привлечь внимание животных.
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