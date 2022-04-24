В барнаульском зоопарке на свет появились малыши сурикатов

В Барнаульском зоопарке родились детёныши сурикатов. Об этом сообщает пресс-служба «Лесной сказки» в социальной сети «ВКонтакте».

«В семье сурикатов пополнение. 30 марта на свет появилось два малыша, пол которых мы с вами узнаем чуть позже», — сообщили в зоопарке.

Отмечается, что гости уже имеют возможность любоваться этими крохами, которые начали выходить на прогулку. При этом посетителей просят соблюдать тишину, не стучать в окно и не пытаться привлечь внимание животных.