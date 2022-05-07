В Барнаульском зоопарке показали рожденного несколько минут назад олененка

В пресс-службе барнаульского зоопарка показали видео с новорожденным олененком. Ролик опубликовали в социальных сетях.

«Несколько минут назад на свет появилась чудесная девочка. Внимательная мамочка на первые шаги доченьки успела пригласить оператора. Очень уж она хотела, чтобы вы порадовались вместе с ней», — написали сотрудники зоопарка.

Детеныш северного оленя с первых минут своей жизни попытался в стать на ноги и издал несколько неуверенных звуков.

Мама-олень очень пристально следит за своей маленькой дочерью.

Ранее жительница Заринска в социальных сетях опубликовала видео, на котором она показала выживших после природного пожара лис.