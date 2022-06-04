В барнаульском зоопарке родились белые тигрята

В барнаульском зоопарке «Лесная сказка» у белых тигров Маяка и Фифы впервые родились детёныши, сообщил директор зверинца Сергей Писарев во «ВКонтакте».

Он уточнил, что одну из маленьких тигриц назвали Луной — она единственная из потомства, кого сотрудники зоопарка будут кормить искусственно.

На уточняющий вопрос одного из комментаторов на странице зоопарка, почему детёныша не будет вскармливать мама, в «Лесной сказке» ответили, что Фифа отказалась её принимать.

«Именно эту девочку она „передала“ сотрудникам, возможно, малышка была самой слабенькой из всех», — написали работники.

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