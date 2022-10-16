В барнаульской аптеке приготовили колбасу из щуки для телеканала «Пятница»

Барнаульская «Горная Аптека» стала одним из мест, которое посетил ведущий программы «Гастротур» на телеканале «Пятница». Об этом в социальных сетях рассказала управляющий директор ООО ТЦ «Горная аптека» Ольга Лонская.

Вместе с ведущим программы, ресторатором Дмитрием Левицким повар заведения приготовил колбасу из щуки.