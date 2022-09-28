В Белгородской области решили сократить число подлежащих частичной мобилизации

Минобороны сократило в Белгородской области число подлежащих частичной мобилизации граждан, сообщил губернатор Вячеслав Гладков 28 сентября.

По его словам, на данном этапе осталось призвать порядка 120 человек.

«Всех остальных, кто получил повестки, военкоматы известят, и они будут аннулированы», — написал Гладков в Telegram.

Если от Минобороны поступят новые задачи, то «они будут выполняться военными комиссариатами области», добавил губернатор.

Ранее первых уклонистов от частичной мобилизации объявили в розыск в Сибири.