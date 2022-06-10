В Белокурихе построят новую дорогу, стоимость которой может превысить 700 млн рублей

Деньги, которые выделили Алтайскому краю федеральные власти, пойдут на строительство новой дороги в Белокурихе. Она будет вести к новым корпусам санаторно-курортного комплекса, которые планирует построить владелец санатория «Алтай».

Как сообщает «Толк» со ссылкой на главу управления региона по туризму Евгения Дешевых, общая стоимость проекта может превысить 700 млн рублей. Изначально правительство выделило региону 466 млн рублей.

Новый санаторный комплекс будет рассчитан на 220 мест. В нём планируют оборудовать лечебницу и акватермальный комплекс. Общий объём инвестиций в проект оценивают в 7,6 млрд рублей, но затраты также могут увеличиться.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае планирует начать работу крупная федеральная сеть отелей Azimut. Эта возможность рассматривалась ещё в 2015 году, но сейчас речь идёт уже о подписании документов.