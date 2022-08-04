В Белокурихе установили «деревянный чупа-чупс», о котором ничего не знает мэрия
Интересный объект появился на аллее несколько дней назад
4 августа 2022, 10:33
В Белокурихе на Ореховой аллее появился неопознанный арт-объект, сообщает «Белокуриха. СМИ».
Деревянная скульптура, которая появилась несколько дней назад, непонятно кем установлена.
«Как пояснили в администрации города, им ничего неизвестно о новом арт-объекте на Ореховой аллее», — говорится в сообщении.
Арт-объект в Белокурихе / Фото: vk.com/gorodbelokurihasmi
Комментарии
Новости партнеров