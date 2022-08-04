В Белокурихе установили «деревянный чупа-чупс», о котором ничего не знает мэрия

В Белокурихе на Ореховой аллее появился неопознанный арт-объект, сообщает «Белокуриха. СМИ».

Деревянная скульптура, которая появилась несколько дней назад, непонятно кем установлена.

«Как пояснили в администрации города, им ничего неизвестно о новом арт-объекте на Ореховой аллее», — говорится в сообщении.

Арт-объект в Белокурихе / Фото: vk.com/gorodbelokurihasmi