В Белокурихе закрыли канатную дорогу на гору Церковка
Объект законсервировали для проведения профилактических работ и замены троса, который до этого меняли 10 лет назад
Канатно-кресельную дорогу на гору Церковка в Белокурихе закрыли для проведения ремонтных работ. Об этом сообщают “Вести Алтай“.
Компания-собственник приняла решение о закрытии подъёмника для проведения ремонтно-профилактических работ. Специалистам предстоит заменить трос, который привезли в Белокуриху из Австрии. Отмечается, что в последний раз подобные работы здесь проводились десять лет назад.
Канатная дорога не будет функционировать до 1 марта.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае после длительного простоя возобновил работу горнолыжный курорт “Шаманка”, новые владельцы которого рассчитывают привлечь большой поток туристов.