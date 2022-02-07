В Белокурихе закрыли канатную дорогу на гору Церковка

Объект законсервировали для проведения профилактических работ и замены троса, который до этого меняли 10 лет назад

7 февраля 2022, 06:18

Канатно-кресельную дорогу на гору Церковка в Белокурихе закрыли для проведения ремонтных работ. Об этом сообщают “Вести Алтай“.

Компания-собственник приняла решение о закрытии подъёмника для проведения ремонтно-профилактических работ. Специалистам предстоит заменить трос, который привезли в Белокуриху из Австрии. Отмечается, что в последний раз подобные работы здесь проводились десять лет назад.

Канатная дорога не будет функционировать до 1 марта.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае после длительного простоя возобновил работу горнолыжный курорт “Шаманка”, новые владельцы которого рассчитывают привлечь большой поток туристов.

Горнолыжный курорт

Горнолыжный курорт "Шаманка" на Алтае возобновил работу после простоя

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