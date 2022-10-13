В Белоруссии сообщили, что заказанные Барнаулом трамваи в Минске не выпускаются

Накануне в Барнауле завершился аукцион на поставку 10 трамвайных вагонов, в котором с предложением 716,4 млн рублей победил дилер белорусского предприятия BKM Holding («Белкоммунмаш»), сообщает «Автобизнес».

«В „БКМ Холдинге“ нам эту информацию пока не подтвердили. Но, судя по описанию объекта закупки в тендерной документации, столица Алтайского края получит трамваи БКМ нового поколения, которые в Минске ещё не выпускались», — отмечает издание.

Под требование в техническом задании подходит новый трамвай БКМ-811. Однако суммарная мощность четырёх тяговых двигателей у «барнаульских вагонов» должна быть не меньше 248 кВт, а на сайте BKM Holding у этой модели указано 200 кВт (4х50 кВт).

Скорее всего, на белорусском предприятии в трамваи установят более мощные двигатели.

Ранее amic.ru рассказал, что Барнаулу закупят со второй попытки 10 новых трамваев, подорожавших на 90 миллионов рублей.