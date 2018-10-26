В Белоруссии ответили на просьбу украинского министра не говорить по-русски

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В Белоруссии государственными языками являются белорусский и русский, и каждый сам решает, на каком из двух говорить. Так глава Мининформа Белоруссии Александр Карлюкевич прокомментировал заявление украинского политика Геннадия Зубко, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины на форуме регионов Белоруссии и Украины в Гомеле попросил белорусских участников мероприятия выступать на белорусском языке. Сам Зубко говорил по-украински.

Первый форум регионов Белоруссии и Украины проходит 25-26 октября в белорусском Гомеле. В пленарном заседании также будут участвовать белорусский лидер Александр Лукашенко и его коллега из Украины Петр Порошенко.