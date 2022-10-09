В Белоруссии возбудили уголовные дела из-за повышения цен на продукты

В Белоруссии возбудили уже несколько уголовных дел из-за повышения цен. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1».

Сотрудники комитета обнаружили нарушения в одном из магазинов в Лиде на северо-западе страны. Оказалось, что стоимость колбасы там выросла в сравнении с ценником от 6 октября, когда был введён запрет на повышение стоимости продуктов.

Ещё одно дело завели в отношении продавца из Могилёвской области.

Ранее глава государства страны Александр Лукашенко официально запретил поднимать цены в стране.