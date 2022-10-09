В Белоруссии возбудили уголовные дела из-за повышения цен на продукты
Продавцы изменили цены на продаваемую продукцию после введения запрета
9 октября 2022, 11:40, Илья Звягинцев
В Белоруссии возбудили уже несколько уголовных дел из-за повышения цен. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1».
Сотрудники комитета обнаружили нарушения в одном из магазинов в Лиде на северо-западе страны. Оказалось, что стоимость колбасы там выросла в сравнении с ценником от 6 октября, когда был введён запрет на повышение стоимости продуктов.
Ещё одно дело завели в отношении продавца из Могилёвской области.
Ранее глава государства страны Александр Лукашенко официально запретил поднимать цены в стране.
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