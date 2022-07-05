В Бийске куча мусора возле детсада «лежит больше месяца и воняет»

Жители Бийска пожаловались в паблике «Инцидент Бийск» на кучу мусора возле средней общеобразовательной школы с детским садом.

«А воз и ныне там. Напротив дома № 69 по улице Степана Разина около садика до сих пор не убрали мусор. Лежит больше месяца и воняет», — рассказали местные жители.

В сообщении поинтересовались, куда в таких случаях необходимо жаловаться. Посоветовали писать в управляющую компанию, а потом дойти и до прокуратуры. После этого в комментариях появились власти Бийска и пообещали быстро решить вопрос.

«Добрый день! Как пояснили специалисты отдела организации деятельности по накоплению сбору ТКО, сообщение в административную комиссию для привлечения к ответственности УК уже направлено», — прокомментировали ситуацию от имени официального сообщества «Город Бийск».

Мусор не убирают в Бийске / Фото: vk.com/incident_22