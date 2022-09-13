В Бийске кто-то несколько дней стреляет по машинам

В Бийске полиция разыскивает неизвестного жителя, который стреляет по стёклам автомобилей, сообщает «Инцидент Бийск».

Местные жители отметили, что пострадали машины в районе дома № 42 по улице Горно-Алтайской.

«Какой-то дурак стреляет то ли из „пневмата“, то ли из „травмата“ уже несколько дней по лобовым стёклам. Сегодня приезжала полиция, составляли протоколы», — говорится в сообщении.

Бийчане вспомнили, что подобное уже происходило в разных районах города, при этом никто не помнит, поймали ли злоумышленников.