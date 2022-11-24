В Бийске наградили бойцов за участие в спецоперации на Украине

В администрации Бийска состоялась церемония награждения бойцов, которые принимали участие в спецоперации на территории Украины. Как сообщает «Бийский рабочий», первым мэр Александр Студеникин наградил орденом Мужества посмертно заместителя командира полка по вооружению, начальника технической части войсковой части 54626 подполковника Романа Хлыновского.

Военнослужащий возглавлял группу разминирования и обезвредил шесть противотанковых мин. После очистки маршрута в 350 метров группа Хлыновского столкнулась с превосходящей по численности группой противника. Ценой своей жизни, действуя впереди своей группы, житель Алтайского края спас других бойцов. Награды вручили родителям погибшего.

Также за отвагу и самоотверженность посмертно орденом Мужества награждён 25-летний командир мотострелкового взвода, старший лейтенант Михаил Лукин. Своё первое ранение он получил в марте 2022 года, однако после госпиталя бийчанин не поехал на реабилитацию и вернулся в строй. Позднее вместе с товарищами он попал в засаду и погиб. Посмертную награду вручили отцу — Андрею Лукину.

Также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён бийчанин Сергей Дидиченко. Узнав, что в зону проведения СВО требуются добровольцы, Сергей, посоветовавшись с семьёй, принял решение вступить в их ряды. После нескольких месяцев побывки в родном городе бийчанин снова собирается вернуться в Луганск, но теперь, по его словам, это будет рабочая командировка.