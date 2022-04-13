В Бийске не могут открыть второй травмпункт из-за отсутствия медиков

Травмпункт больницы № 2 города Бийска, закрытый на время в 2020 году, до сих пор не могут открыть. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Министр здравоохранения Дмитрий Попов заявил, что площади травмпункта были заняты, когда на базе больницы разворачивался ковидный госпиталь. Однако сейчас проблема открытия травмпункта состоит не в этом, а в нехватке медиков. Сотрудники, которые ранее там работали, вышли на пенсию. Сейчас краевые власти ищут молодые кадры, которые смогут заменить уволившихся коллег.

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Краевой Минздрав не собирается отказываться от открытия травмпункта, но при этом не видит особых проблем из-за его отсутствия. В другую городскую «травму» в день обращаются около 50-60 человек.

В то же время горожане жалуются на многочасовые очереди зимой и в периоды оттепели в единственном на весь город травмпункте. Сюда приходят не только с бытовыми переломами, но и пострадавшие в ДТП. Городская администрация солидарна с мнением граждан и считает, что второй травмпункт нужно открыть.

Путь из Приобской части города на общественном транспорте до работающего травмпункта может занять больше часа. Если второй травмпункт не заработает к началу лета, то времени на дорогу будет уходить ещё больше из-за ремонта коммунального моста.

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