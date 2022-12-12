В Бийске нескольких детей высадили из автобуса из-за того, что они не смогли рассчитаться за проезд картой
Мама одного из мальчиков рассказала, что он хотел заплатить за всех, но не смог
12 декабря 2022, 08:39, Илья Звягинцев
Жительница Бийска рассказала историю о том, как её сын и ещё несколько детей не смогли доехать до дома. Историю горожанки опубликовали в сообществе «Бийск 22».
Инцидент произошёл 10 декабря. Дети сели в автобус № 17 на остановке «Музей». Один из мальчиков хотел заплатить за всех, но по какой-то причине оплата картой не проходила.
Из-за этого всех детей высадили у моста.
«Насколько я знаю, это запрещено законом», — написала горожанка.
Женщина задалась вопросом о том, куда можно обратиться, чтобы в этой ситуации разобрались.
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