В Бийске нескольких детей высадили из автобуса из-за того, что они не смогли рассчитаться за проезд картой

Жительница Бийска рассказала историю о том, как её сын и ещё несколько детей не смогли доехать до дома. Историю горожанки опубликовали в сообществе «Бийск 22».

Инцидент произошёл 10 декабря. Дети сели в автобус № 17 на остановке «Музей». Один из мальчиков хотел заплатить за всех, но по какой-то причине оплата картой не проходила.

Из-за этого всех детей высадили у моста.

«Насколько я знаю, это запрещено законом», — написала горожанка.

Женщина задалась вопросом о том, куда можно обратиться, чтобы в этой ситуации разобрались.