В Бийске новый мамин ухажёр украл у девушки 100 тысяч рублей, которые она откладывала на мечту

В Алтайском крае мужчину задержали за кражу денег из квартиры, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась 23-летняя жительница Бийска, работающая в одном из кафе. Оперативники выяснили, что накануне в квартиру, где девушка проживает со своей матерью, приходил мужчина — женщина познакомилась с ним в интернете и пригласила в гости.

«Когда ухажёр уходил, то похитил из сумки, стоящей в коридоре, кошелёк с деньгами. Добычей злоумышленника стали более 100 000 рублей. Бийчанка два года откладывала эти деньги на свою мечту», — рассказали в ведомстве.

Полицейские оперативно задержали 47-летнего местного жителя, ему грозит до пяти лет лишения свободы за «кражу в крупном размере».