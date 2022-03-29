В Бийске определили подрядчика по обслуживанию дорог в восточной части города

В Бийске подвели итоги тендера на право обслуживания дорог в восточной части города. Как сообщает «Бийский рабочий», контракт суммой 107,2 млн рублей будет действовать до конца марта 2023 года — его заключили с компанией «Дорожник».

Организация стала победителем аукциона, теперь остаётся подписание контракта, которое, скорее всего, произойдёт в ближайшее время.

Предприятию «Дорожник» предстоит выполнять работы по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог в восточной части, куда относится территория от улицы Вали Максимовой до переулка Коммунарского, в границах улицы Мухачева — улицы Угольной, переулка Коммунарского — переулка Табунного, улицы Набережной — улицы Революции, включая Больничный Взвоз, Барнаульский Взвоз, коммунальный мост, заречную часть города, а также посёлки Нагорный, Новый и Нефтебаза.

В Приобской части города по соглашению с администрацией работает муниципальное предприятие «Бийскгортранс», и проводить торги на право обслуживания этой части города нет необходимости.