В Бийске отремонтировали звезды на бульваре Вали Максимовой, которые были нарисованы помадой

В Бийске отремонтировали стелу на бульваре Вали Максимовой. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Ранее местное телевидение показало сюжет, в котором рассказали о состоянии мемориалов в городе, а также о халатном отношении к ним.

После этого рабочие быстро решили вопрос. Звёзды на стеле, ранее нарисованные помадой, починили.

Отмечается, что в 2022 году на благоустройство мемориалов, посвящённых Великой Отечественной войне, в городском бюджете предусмотрено 500 тысяч рублей. При этом мемориал на улице Васильева, который ранее расстреляли, всё ещё ждёт ремонта.