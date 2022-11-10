В Бийске отремонтировали звезды на бульваре Вали Максимовой, которые были нарисованы помадой
После того как на телевидении показали сюжет о состоянии городских мемориалов, рабочие быстро решили проблему
10 ноября 2022, 12:31, Илья Звягинцев
В Бийске отремонтировали стелу на бульваре Вали Максимовой. Об этом сообщает «Бийский рабочий».
Ранее местное телевидение показало сюжет, в котором рассказали о состоянии мемориалов в городе, а также о халатном отношении к ним.
После этого рабочие быстро решили вопрос. Звёзды на стеле, ранее нарисованные помадой, починили.
Отмечается, что в 2022 году на благоустройство мемориалов, посвящённых Великой Отечественной войне, в городском бюджете предусмотрено 500 тысяч рублей. При этом мемориал на улице Васильева, который ранее расстреляли, всё ещё ждёт ремонта.
Власти Бийска с четвертого раза нашли подрядчика для ремонта коммунального моста
Комментарии
Новости партнеров