В Бийске перекроют движение на центральной городской улице до февраля

В Бийске перекроют движение по переулку Училищный в границах от улицы Ленина до улицы Красноармейская. Об ограничении движения по одной из центральных городских улиц сообщается на официальном сайте городской администрации — действовать оно будет с 26 декабря 2022 года по 31 января 2023 года.

Ограничение вводится на время массовых гуляний. Сейчас оно связано с тем, что на Петровском бульваре появится снежный городок, предназначенные для детей.