В Бийске подорожали «социальные» похороны

Стоимость гарантированных похорон поднялась в Бийске. К ним прибегают в том случае, если родственники отказались от умершего или у него нет родственников.

Как отмечает «Бийский рабочий», в «похоронный пакет» входит подготовка документов для получения гроба, транспортировка тела на кладбище, а также захоронение.

Год назад «социальные похороны» в городе стоили 7,3 тысячи рублей. В 2022 году стоимость услуг поднялась до восьми тысяч рублей.

Отмечается, что оформление документов, а также перевозка тела стали дешевле. Подорожали гробы и услуги по погребению тел.