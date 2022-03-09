В Бийске подорожали «социальные» похороны
В «похоронный пакет» входит оформление документов, перевозка тела до кладбища и погребение
9 марта 2022, 12:19, Илья Звягинцев
Стоимость гарантированных похорон поднялась в Бийске. К ним прибегают в том случае, если родственники отказались от умершего или у него нет родственников.
Как отмечает «Бийский рабочий», в «похоронный пакет» входит подготовка документов для получения гроба, транспортировка тела на кладбище, а также захоронение.
Год назад «социальные похороны» в городе стоили 7,3 тысячи рублей. В 2022 году стоимость услуг поднялась до восьми тысяч рублей.
Отмечается, что оформление документов, а также перевозка тела стали дешевле. Подорожали гробы и услуги по погребению тел.
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