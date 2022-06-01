В Бийске полуторагодовалая девочка выпала из окна

В Бийске из окна первого этажа выпала полуторагодовалая девочка. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

По предварительной информации, ребенок сидел на подоконнике и упал, облокотившись на москитную сетку. К счастью, девочка серьезно не пострадала, поскольку упала с небольшой высоты.

По факту случившегося СУ СК РФ по Алтайскому краю проводится проверка, будет принято процессуальное решение.

В ведомстве дополнительно призвали жителей Алтайского края призвали не оставлять малолетних детей без присмотра и ставить ограничители на окна, которые помешают им самостоятельно открыть дверь.