В Бийске полуторагодовалая девочка выпала из окна
По предварительной информации, ребенок оперся на москитную сетку и та не выдержала его. Следователи организовали проверку
2 июня 2022, 06:48
В Бийске из окна первого этажа выпала полуторагодовалая девочка. Об этом сообщает «Бийский рабочий».
По предварительной информации, ребенок сидел на подоконнике и упал, облокотившись на москитную сетку. К счастью, девочка серьезно не пострадала, поскольку упала с небольшой высоты.
По факту случившегося СУ СК РФ по Алтайскому краю проводится проверка, будет принято процессуальное решение.
В ведомстве дополнительно призвали жителей Алтайского края призвали не оставлять малолетних детей без присмотра и ставить ограничители на окна, которые помешают им самостоятельно открыть дверь.
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