В Бийске пропал добрый мужчина с нарушениями психики

В Бийске пропал мужчина с проблемами со здоровьем. Об этом рассказали подписчики сообщества «ЧП Бийск».

Отмечается, что пропавший 1978 года рождения, проживает в центральной части города. У него есть психические отклонения, ведёт себя как ребёнок, очень добр и доверчив. Также сообщается, что мужчина страдает от эпилепсии.

На момент пропажи он был одет в тёмные джинсы и тёмную майку.

Брат пропавшего мужчины просит помощи у подписчиков социальных сетей в поиске родственника.