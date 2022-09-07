В Бийске пропал добрый мужчина с нарушениями психики
Отмечается, что он ведёт себя как ребёнок и страдает эпилепсией
7 сентября 2022, 09:21, Илья Звягинцев
В Бийске пропал мужчина с проблемами со здоровьем. Об этом рассказали подписчики сообщества «ЧП Бийск».
Отмечается, что пропавший 1978 года рождения, проживает в центральной части города. У него есть психические отклонения, ведёт себя как ребёнок, очень добр и доверчив. Также сообщается, что мужчина страдает от эпилепсии.
На момент пропажи он был одет в тёмные джинсы и тёмную майку.
Брат пропавшего мужчины просит помощи у подписчиков социальных сетей в поиске родственника.
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