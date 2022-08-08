В Бийске разрушается кладбище, основанное в 1772 году

В Бийске кладбище, обустроенное при Екатерине Великой в 1772 году, разрушается. Об этом сообщают «Вести Алтай».

Директор музея истории Алтайской духовной миссии Павел Коваленко рассказал о том, что среди захоронений здесь встречаются памятники из мрамора, яшмы, порфирита, гранита, с эпитафиями, надгробными текстами. Некоторые из них похожи на обугленные деревья, а другие украшены угасающими вымпелами.

По словам историков, Вознесенское кладбище является старейшим из сохранившихся на юге Западной Сибири. Здесь сейчас более 150 надгробий.

Особенно примечательным является памятник-часовня на захоронение купеческой династии Осиповых.

Местные жители самостоятельно поддерживают состояние некоторых из них, но этого недостаточно, чтобы кладбище не ветшало.