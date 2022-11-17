В Бийске забрали в приют собак, которые держали в страхе жителей одного из дворов

В Бийске бездомных собак, которые терроризировали жителей дома по адресу ул. Мартьянова, 63/2, отправили в приют. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Управляющий дома рассказал о том, что двух особей изолировали от людей, однако через некоторое время их снова могут вернуть на улицы.

Только за один день собаки несколько раз нападали на горожан, а в последнее время подобные случаи участились.

Управляющий добавил, что он обратился в СМИ и компетентные органы, чтобы решить вопрос с бродячими животными, но при этом мужчина понимает, что полностью избавиться от проблемы таким способом не получится, потому что на улицах города продолжат появляться новые собаки.

Ранее сообщалось, что в Бийске дети бьют и дразнят бездомных псов, что очень беспокоит горожан.