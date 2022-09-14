В Бийском районе открыли обновленный за 130 млн рублей мост через реку Бехтемир

Движение по мосту через реку Бехтемир открыто в Бийском районе. Как сообщает пресс-служба регионального Минтранса, на обновление сооружения по дороге Бийск — Карабинка — граница Республики Алтай было потрачено более 130 млн рублей из краевого бюджета.

Отмечается, что дорожники барнаульского ДСУ-4 сделали устройство временного моста, отсыпали подъездные пути, на основном объекте отремонтировали опоры и смонтировали новые железобетонные балки пролётных строений, за счёт которых проезжую часть моста удалось расширить.

Также в нормативное состояние приведены подходы к мосту. Устроена дорожная одежда и установлено барьерное ограждение. Нанесена разметка и установлены знаки, регулирующие дорожное движение.

Новости

Общество Алтайский Минтранс ответил на претензии ОНФ из-за ремонта моста через Барнаулку

В ведомстве подчеркнули, что автодорога Бийск — Карабинка — граница Республики Алтай соединяет несколько районов: Бийский, Зональный, Целинный, Советский и другие, а также является выходом на федеральную трассу Р-256 «Чуйский тракт».