В Бийском районе завершили этап реконструкции моста через реку Бехтемир

На автомобильной дороге Бийск — Карабинка — граница Республики Алтай в Бийском районе специалисты Барнаульского ДСУ-4 продолжают капремонт аварийного моста через реку Бехтемир. Как сообщает пресс-служба Минтранса региона, на объекте завершили монтаж балок пролётных строений.

Отмечается, что в ходе реконструкции моста было увеличено количество железобетонных конструкций с 30 до 35 шт., что позволяет значительно уширить проезжую часть. На данный момент продолжаются работы по армированию продольных швов.

Всего на реконструкцию направили более 130 млн рублей из бюджета Алтайского края, а закончить работы планируют в 2022 году.

Отмечается, что а/д Бийск — Карабинка — граница Республики Алтай соединяет несколько районов: Бийский, Зональный, Целинный, Советский и другие, а также является выходом на Чуйский тракт. При этом сам мост через реку Бехтемир является важным для местной промышленности.