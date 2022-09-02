В ЦБ заявили о том, что валютные счета россиян де-факто превратились в рублёвые

Первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин рассказал о том, что валютные вклады россиян де-факто превратились в рублёвые. Его слова передаёт РБК.

Изменение природы депозитных продуктов вызвано сложностями с проведением операций, отмечает Тулин.

«Можно сказать, что изменилась экономическая сущность валютных счетов: они фактически превращаются в рублёвые с привязкой к валютному курсу», — сказал зампред ЦБ.

Он уточнил, что интересы вкладчиков при хранении денег на счетах в валюте сохраняются так же, как и при хранении денег в рублях.

Тулин добавил, что по рублёвым операциям банки выполняют все обязательства без проблем, а с валютами, которые он назвал «токсичными», возникают проблемы.