В центре Барнаула отремонтировали проблемную лестницу

В Барнауле починили разбитую лестницу на проспекте Социалистическом между улицами Димитрова и Папанинцев. Как сообщает пресс-центр мэрии, рабочие установили перила, заменили основание и покрытие ступеней, а также обустроили пандус.

Напомним, на состояние лестницы нередко жаловались местные жители — если летом по ней ещё можно было без проблем спуститься, то зимой она неизменно превращалась в «каток».

Отмечается, что дополнительные средства на ремонт выделили из городского бюджета, а работы проводились с учётом обращений горожан в общественную приёмную Центрального района.