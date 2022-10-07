В Чеченской Республике прошло торжественное построение силовых подразделений, посвящённое 70-летию президента России Владимира Путина, сообщает «Чечня сегодня».

В посёлке Ханкала собралось 20 тысяч бойцов силовых подразделений республики. На построении присутствовали глава Чечни Рамзан Кадыров и врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Я собрал вас, чтобы ещё раз доказать всем миру, что мы будем до конца отстаивать интересы нашего государства. Около 10 тысяч наших самоотверженных сынов уже воюют на передних рубежах. В эти дни в зону СВО отправятся дополнительные спецполки. <...> В то же время я не понимаю тех, кто в трудный час бросает свою Родину и уезжает за границу. Таким трусам я советую надеть юбки и сменить имена на женские, но хотя наши женщины в истории имели мужество сражаться до конца наравне с мужчинами», — сказал Кадыров на построении.

В своём Telegram-канале он подчеркнул, что встречает 70-летие Путина с особой теплотой и воодушевлением, а также пожелал президенту крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в служении великой Родине.

«Владимир Путин спас республику, поднял из руин, а вместе с тем и всю Россию от тотального насилия со стороны международного терроризма и бандитизма. Возглавив страну, которая находилась в глубоком экономическом и политическом кризисе, он сумел в кратчайшие сроки решить основные проблемы государства и превратить Россию в одну из самых сильных мировых держав. Сегодня оспорить этот очевидный и непреложный факт не может ни коллективный Запад, ни Европа, ни тем более Украина. И так будет всегда! Путин изменил мировое положение России и заставил считаться с позицией нашего великого государства!» — написал глава Чечни.

Ранее amic.ru рассказал, как Владимир Путин сам ответил на мучивший весь мир вопрос.

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