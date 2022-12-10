В честь Героя России с Алтая выпустили почтовую марку

В России выпустили почтовые марки, посвященные участникам спецоперации, которые удостоены звания Героя России. На одной из них изображён Олег Шипицин из Алтайского края, который героически погиб 18 марта.

Как рассказали в Управлении печати и массовых коммуникаций Алтайского края, в преддверии Дня Героев Отечества губернатор Виктор Томенко приезжал в гости к матери Шипицина Анне Ховановой в Косиху, чтобы «пообщаться в домашней обстановке, заодно посмотреть — требуется ли какая-то помощь».

«Анна Михайловна и её дочь Ольга рассказали Виктору Томенко и главе Косихинского района Константину Татарникову о том, что в настоящее время семья ни в чём не нуждается. Матери очень важно знать, что память о подвиге ее сына будут хранить не только дети и внуки, но и земляки», — говорится в сообщении.

Фото: t.me/inform22_official

Глава региона и ранее встречался с Анной Ховановой. Летом текущего года по поручению Владимира Путина Виктор Томенко приезжал передать ей Звезду Героя России, которой её сын награждён посмертной.

Отмечается, что его имя также увековечили на Аллее Героев в сквере Памяти Косихинского района.