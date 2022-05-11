В чужом ряду. Почему в Барнауле пока не работают «выделенки» для автобусов и как это планируют исправить

Уже два дня в Барнауле частично закрыт проезд по путепроводу в районе Нового рынка. Движение транспорта организовали по проспекту Калинина и улице Аносова. При этом горожан призвали пореже пользоваться личными автомобилями. А чтобы автобусы могли двигаться без пробок, специально сделали выделенные полосы. Вот только пока они не работают: автомобилисты нарушают правила, выезжая на полосу для общественного транспорта. Рассказываем, почему так происходит и как власти собираются урезонить нарушителей.

Почему автомобилисты игнорируют выделенные полосы?

На период реконструкции путепроводов весь общественный транспорт, который раньше шёл через мост, распределят по проспекту Калинина, улице Аносова и далее по маршрутам. Ещё 10 мая дорожные рабочие разметили на этих улицах выделенные полосы для автобусов и маршруток, а также установили знаки, ограничивающие остановку и стоянку транспортных средств.

Логика понятна: по «выделенкам» общественный транспорт будет гораздо быстрее добираться до места назначения и жителям краевой столицы не придётся стоять в бесконечных пробках. Такую практику используют власти уже многих современных городов страны.

Специалисты даже подсчитали, что благодаря им автобусы будут в два раза быстрее доезжать в центр города, чем машины. И это заставит горожан пересесть на общественный транспорт.

Автомобилистам же занимать выделенные полосы просто невыгодно: штраф от 1500 до 5000 рублей.

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Однако вот уже два дня барнаульцы в соцсетях отмечают, что выделенные полосы пока не дают нужного эффекта. Автомобилисты игнорируют дорожную разметку со специальной буквой «А» и нарушают правила дорожного движения. В мэрии отмечают, что одна из причин — отсутствие привычки среди водителей.

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Как ситуацию с «выделенками» планируют исправлять?

Уже к июлю на самых важных участках улиц в центре города появятся камеры видеофиксации нарушений правил дорожного движения. С их помощью будут вычислять автомобилистов, которые занимают полосу для автобусов. Наказание станет неотвратимым и отвертеться у автомобилистов от видеокамер не получится: штраф до 5 тысяч рублей прилетит почти моментально.

Ну а пока камер нет, планируется увеличить количество постов ДПС на самых важных участках центра краевой столицы. Так что и тут штрафы неизбежны.

По словам председателя дорожного комитета администрации Барнаула Ивана Гармата, на отлаживание работы выделенных полос для общественного транспорта потребуется несколько недель. За это время автомобилисты должны привыкнуть не занимать крайний правый ряд на дороге. Поможет в этом и «кнут» в виде штрафов.

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Где в Барнауле внедрены выделенные полосы?

Для обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта предлагается внедрение системы выделенных полос для движения общественного транспорта:

— пр. Ленина, от ул. Партизанской до пл. Октября в направлении путепровода;

— пр. Калинина, от пл. Октября до ул. Пионеров в оба направления;

— пр. Калинина, от ул. Аносова до ул. Кулагина в сторону центра;

— ул. Аносова, от пр. Ленина до пр. Калинина;

— ул. Челюскинцев, от пр. Строителей до ул. Партизанской (обособление трамвайных путей) для организации бесперебойной работы трамвайных маршрутов;

— пр. Строителей, от пр. Красноармейского до Павловского тракта;

— пр. Строителей, от ул. Ядринцева до пр. Красноармейского.

А что вообще происходит?

В Барнауле началось строительство трамвайного кольца в районе Нового рынка у ТРЦ «Пионер». Из-за этого мэрии пришлось ограничить движение транспорта по проспекту Ленина из центра города и отправить его в объезд. Чтобы избежать заторов, горожан просят отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный. А чтобы стимулировать людей к этому, решено ввести выделенные полосы для автобусов и маршруток. Благодаря этому общественный транспорт не будет простаивать в пробках и позволит значительно сэкономить время на дорогу. Выделенные полосы будут действовать пока идёт ремонт путепровода — до конца 2023 года.