В День Победы барнаульцы спели любимые военные песни в уличном караоке от «Ростелекома»

«Ростелеком» в День Победы устроил для жителей Барнаула уличное караоке с песнями военных лет с помощью видеосервиса Wink. Живой праздничный концерт состоялся на площади Сахарова.

За два часа в караоке вместе с сотрудниками «Ростелекома» спели несколько десятков горожан. Гости праздника услышали всем известные «День Победы», «Катюшу», «Огонёк», «На позицию девушка провожала бойца» и другие нестареющие хиты советских композиторов. Концерт украсили выступления студентов АГИК и детских хореографических студий города. На память вокалистам и всем любителям душевных песен компания подарила фирменные сувениры.

«Сегодня сервис „Караоке“ на Wink содержит 5 500 популярных, классических и современных песен на русском и иностранном языках, репертуар постоянно обновляется. Для удобства пользователей контент разбит на категории: „Рэп и R'n'B“, „Хип-хоп“, „Барды и шансон“ и другие, с помощью которых можно быстро найти подходящую песню. Мы приглашаем любителей пения оценить свои вокальные возможности в домашнем караоке на Wink», — сообщил и.о. заместителя директора Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Кирилл Дубровин.

Подписка на «Караоке» в Wink от «Ростелекома» оформляется отдельно от телеканалов, фильмов и сериалов и стоит 150 рублей в месяц. Услуги можно подключить на официальном сайте компании, через ТВ-приставку или в мобильном приложении Wink. Интерфейс везде одинаковый, поэтому процедура подключения практически ничем не отличается.