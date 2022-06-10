В День России в Алтайском крае будут раздавать ленты в цветах флага

В Алтайском крае в День России будут раздавать ленточки в цветах национального флага. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Барнауле ленточки в цветах российского флага будут раздавать 10 и 11 июня в 13 часов у Краевого дворца молодёжи (улица Юрина, 204в), 12 июня в 13 часов — в барнаульском зоопарке «Лесная сказка» (улица Энтузиастов, 12).

В ЗАТО Сибирский получить триколор можно 10 июня с 09:30 до 11:30 и 12 июня в 19 часов на центральной площади военного городка (улица 40 лет РВСН, 9).

В Белокурихе акцию запустят 12 июня в 12 часов во время концертной программы детских творческих коллективов «С любовью к России» на городском стадионе (улица Советская, 15).