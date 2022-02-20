В Донецке обезвредили группу украинских диверсантов

В Донецке обезвредили украинскую диверсионно-террористическую группу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спецназ Министерства государственной безопасности (МГБ) самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР).

Согласно сообщению МГБ, группа диверсантов планировала подрывы электроподстанций, газопроводов и фильтровальных станций на территории ДНР. При попытке задержания диверсанты попытались оказать вооружённое сопротивление. Два бойца МГБ ДНР получили ранения.

«Действиями спецназа МГБ ДНР преступная деятельность представителей террористического киевского режима была пресечена», — заключили в ведомстве.