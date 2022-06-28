В ДСУ-4 рассказали, сколько опор нужно будет установить при реконструкции моста у Нового рынка

Коммунальщики раскрыли новые подробности о реконструкции моста у Нового рынка. Об этом сообщает телеграм-канал «Мост».

«Как сообщили в ДСУ-4, в рамках реконструкции путепроводов на пр. Ленина будет выполнено устройство 18 буронабивных свай под опоры тепловой сети и 60 буронабивных свай под опоры восьмипролётного путепровода», — сказано в сообщении.

Отмечается, что эти работы должны начаться в ближайшее время.

Ранее рабочие показывали, что осталось от бывшего путепровода. Металлические конструкции, которые лягут в основу для нового моста, уже готовятся.