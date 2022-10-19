В двух районах Алтайского края смертность превышает рождаемость в три раза

В Каменском и Крутихинском районах с начала года по 31 августа зарегистрировали смертей почти в три раза больше, чем выдано свидетельств о рождении, пишут «Каменские известия».

«Согласно регистрации актов гражданского состояния, в Каменском отделе ЗАГС было зарегистрировано 628 смертей и 219 новорождённых», — отмечает издание.

За этот же период 173 пары сыграли свадьбу, расторгли брак — 144 семьи. Актов по усыновлению составили — два, по установлению отцовства — 47.

Ранее сообщили, что в Бийске стали чаще признавать отцовство из-за частичной мобилизации.